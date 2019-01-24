В Орле снизилось число тяжких преступлений, но стало больше мелких краж

СЕГОДНЯ 17:43 2019-01-24T17:43:47+03:00

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В Орле на днях состоялось заседание профильного комитета по правовому регулированию. Присутствующие поговорили о криминогенной обстановке в областном центре. Статистику за 2018-й год озвучил начальник городского Управление МВД Сергей Бахтин.

Так, в прошлом году в городе уменьшилось число тяжких преступлений, снизилась на четверть подростковая преступность. А вот мелких краж, напротив, стало больше.

- Сотрудниками полиции за год было изъято из оборота почти 4,5 килограмма наркотиков, выявлено 187 тяжких и особо тяжких экономических преступлений и более 50 коррупционных преступлений. Пресечена деятельность 8 подпольных игровых салонов, изъято 39 единиц игрового оборудования, - рассказал Сергей Бахтин.

Что касается административных правонарушений, то таковых в ушедшем году полицейские выявили больше 18 с половиной тысяч. Большинство составленных по ним протоколов – за распитие алкоголя в общественных местах, появление в них в пьяном виде.

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