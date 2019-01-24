«Губернаторский контроль» проверил уборку дворов и проездов в Орле

СЕГОДНЯ 16:04 2019-01-24T16:16:40+03:00

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Сегодня рабочая группа «Губернаторского контроля» проверила уборку дворовых проездов и территорий в Орле. Рейд устроили по Наугорке – представители власти, управляющих организаций и журналисты побывали на улицах Картукова и Матросова.

По слова , представителей УК, уборку затрудняют припаркованные машины горожанФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Первым проверяющие осмотрели двор домов 7, 9 и 11 по Картукова. УК здесь является ООО «Эксплуатация жилья». Инспекторы отметили, что снег убран, а внутридворовые проезды почищены согласно графику.

- Если начинается снегопад, техника выходит во дворы в течение нескольких часов. В остальное время пешеходные дорожки расчищают и посыпают песком дворники. Работу нам осложняют припаркованные жителями автомобили, - отметил директор управляющей компании Андрей Автаев.

Губернаторский контрольФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

И правда, во многих орловских дворах можно увидеть оставленные автолюбителями машины – очевидно, до весны. Они превратились в сугробы и не дают проехать снегоуборочной технике.

Во дворе дома №56 по улице Матросова та же картина. В целом снег убран, но не без «брошенок», вросших в сугроб.

Напоминаем, что сообщить о плохо убранных или вовсе не убранных дворах можно по телефону горячей линии Жилищной инспекции: (4862) 54-02-17.