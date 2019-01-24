Орел начинает готовиться к весне

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-24T14:12:12+03:00

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В Орле начинается подготовка к весеннему сезону. Ряд поручений чиновникам горадминистрации дал ее глава Александр Муромский на прошедшем рабочем совещании.

Так, директору «Зеленстроя» Юрию Козлову поручено подготовить сметы на озеленение вместе с городским УКХ. Было отмечено, что все конкурсные процедуры нужно провести до весны, чтобы не делать этого в последний момент. Уже в ближайшее время в «Зеленстрое» должны начать готовить рассаду и топиарные фигуры.

Шла речь и ямочном ремонте дорог.

- В марте необходимо выбрать подрядчиков, чтобы вовремя включиться в работу, быстро и качественно ее выполнить. Уже сейчас на некоторых улицах появляются ямы. Примите эти адреса к сведению», - отметил глава администрации Орла.

Также к 1-му мая в облцентре должны заработать все фонтаны, включая новые.