СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-24T12:56:22+03:00

Орловские чиновники: переход на оплату проезда по банковской карте приведет к вытеснению с рынка частных перевозчиков Фото: Архив "КП"

По мнению депутатов Горсовета, таким образом в Орле возможно возвращение к муниципальным пассажирским перевозкам

Изменить размер текста: A A

23 января на заседании комитета по ЖКХ орловские депутаты обсудили тему возвращения к муниципальным автобусным пассажирским перевозкам. Воплотить такую идею они предложили на базе МУП ТТП.

По словам Александра Коровина, генерального директора трамвайно-троллейбусного предприятия, переход на оплату проезда по банковской карте приведет к вытеснению с рынка частных перевозчиков. Они не смогут обеспечивать обновление подвижного состава.

- Администрация города рассматривает как вариант создания автопредприятия на базе МУП ТТП, так и возвращение к работе прежней базы ПАТП-1. Есть также предложения о покупке трамваев в лизинг с льготными условиями и предложения от производителей автобусов, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского Горсовета.

Как считает Александр Коровин, создавать автоколонну на базе ТТП целесообразнее: это позволит избежать затрат по дублированию многих работ, например, по покраске и кузовам, чтобы не набирать лишних специалистов.

Детальную схему работы муниципального транспортного предприятия, по словам депутатов, представят к февральской сессии.