2019-01-24T12:41:39+03:00
Общество

Орловские силовики рассказали школьникам о перспективах военной службы

По словам росгвардейцев, они хотят стереть стереотипы о невозможности поступления в военные институты
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Росгвардия по Орловской областиФото: Росгвардия по Орловской области
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Информационную работу со старшеклассниками в Орловской области проводит в январе региональное Управление Росгвардии. Будущим выпускникам силовики рассказывают о перспективах военной службы по контракту и о высших учебных заведениях Росгвардии.

- Многие ребята не знают ничего о военных институтах Росгвардии – для них обучение там представляется чем-то заоблачным и невозможным. Мы стираем эти стереотипы, - рассказали «КП» в пресс-службе управления.

Во время лекции росгвардецы отвечают на все вопросы школьников. Старшеклассники также получают приглашения побывать в Управлении Росгвардии и познакомиться со службой ведомства более подробно.

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