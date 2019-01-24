Северному району Орла исполняется 20 лет

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-24T12:18:17+03:00

В честь юбилея в ДК «Металлург» состоится праздничный концерт

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Северный район Орла отметит свой 20-летний юбилей. В честь праздника в ДК «Металлург» для местных жителей состоится концерт «Цвети, наш Северный район».

Так, 1 февраля, орловцев ждет насыщенная программа. В 15 часов в фойе и оранжевом зале дворца культуры к юбилею развернутся выставки. Работы для них подготовили воспитанники художественной студии КДЦ «Металлург», центра детского творчества «Изумруд», дома творчества Северного района, художественной школы, Центральная библиотечная система. Для гостей будет работать музей часов.

До начала основной программы праздничное настроение будут создавать духовой оркестр «Виват» от музыкальной школы имени Прокофьева и инструментальный ансамбль «Родные напевы». Программу для концерта составят вокальные и хореографические номера от творческих коллективов Северного района.

- Важной частью концерта станет церемония награждения тех, кто долгие годы трудился на благо Северного района: учителя, строители, медицинские работники, представители органов ТОС. Завершится церемония вручением паспортов юным жителям района, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Вход на концерт для всех желающих будет свободным.

Начало в 16 часов.

Адрес: улица Металлургов, 17.