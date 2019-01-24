24 спецмашины вышли на уборку дорог от снега в Орле
За сутки дорожная служба израсходовала более 170 тонн смеси соли и песка
24 спецмашины вышли на уборку дорог от снега в ОрлеФото: Архив "КП"
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24 спецмашины вышли на уборку дорог от снега в Орле сегодня, 24 января. По данным «Спецавтобазы», в работе задействованы 10 КДМ, 2 самосвала, 4 фронтальных погрузчика, шнекоротор, 3 трактора, 2 «вилли» и 2 автогрейдера.
- Вручную за состоянием улиц следят 74 человека, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
За сутки дорожная служба израсходовала 171 тонну смеси соли и песка. По итогам работы было вывезено 7 кубометров мусора.
Напомним, с 28 января очисткой тротуаров в Орле займется механизированная техника.