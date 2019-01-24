СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-24T12:11:31+03:00

24 спецмашины вышли на уборку дорог от снега в Орле Фото: Архив "КП"

За сутки дорожная служба израсходовала более 170 тонн смеси соли и песка

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24 спецмашины вышли на уборку дорог от снега в Орле сегодня, 24 января. По данным «Спецавтобазы», в работе задействованы 10 КДМ, 2 самосвала, 4 фронтальных погрузчика, шнекоротор, 3 трактора, 2 «вилли» и 2 автогрейдера.

- Вручную за состоянием улиц следят 74 человека, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

За сутки дорожная служба израсходовала 171 тонну смеси соли и песка. По итогам работы было вывезено 7 кубометров мусора.

Напомним, с 28 января очисткой тротуаров в Орле займется механизированная техника.