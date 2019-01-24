2019-01-24T12:11:31+03:00
Общество

24 спецмашины вышли на уборку дорог от снега в Орле

За сутки дорожная служба израсходовала более 170 тонн смеси соли и песка
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
24 спецмашины вышли на уборку дорог от снега в Орле24 спецмашины вышли на уборку дорог от снега в ОрлеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

24 спецмашины вышли на уборку дорог от снега в Орле сегодня, 24 января. По данным «Спецавтобазы», в работе задействованы 10 КДМ, 2 самосвала, 4 фронтальных погрузчика, шнекоротор, 3 трактора, 2 «вилли» и 2 автогрейдера.

- Вручную за состоянием улиц следят 74 человека, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

За сутки дорожная служба израсходовала 171 тонну смеси соли и песка. По итогам работы было вывезено 7 кубометров мусора.

Напомним, с 28 января очисткой тротуаров в Орле займется механизированная техника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24