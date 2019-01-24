2019-01-24T12:03:07+03:00
Происшествия

Орловский суд поставил точку в деле об удушении местной жительницы бельевой веревкой

По приговору, убийца женщины проведет в тюрьме почти 12 лет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский суд поставил точку в деле об удушении местной жительницы бельевой веревкойОрловский суд поставил точку в деле об удушении местной жительницы бельевой веревкойФото: Архив "КП"
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Орловский суд поставил точку в деле об удушении жительницы Сосковского района бельевой веревкой. По приговору, убийца женщины проведет в тюрьме почти 12 лет.

Напомним, в своем доме орловчанка была найдена мертвой летом 2018 года. Сначала правоохранители высказали версию о самоубийстве, но проведенная судмедэкспертиза доказала обратное. Кроме того, поврежденная дверь и кровоподтеки на лице и голове женщины сводили экспертов к убийству.

Так, по результатам экспертизы ДНК на фрагменте веревки, которой была задушена женщина, был обнаружен биологический материал ее односельчанина. Под тяжестью улик мужчина признался, что пришел к соседке домой ночью. Соседи поругались. Гость ударил хозяйку дома по лицу. Женщина упала и ударилась головой. Преступник решил инсценировать самоубийство и задушил ее бельевой веревкой.

- В суде орловец отказался от ранее данных показаний и свою вину категорически отрицал. Однако оценив собранные по делу доказательства суд, пришел к выводу о его виновности в убийстве. По приговору, мужчина проведет 11 лет и 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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