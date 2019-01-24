Орловских школьников распускают на внеплановые каникулы из-за гриппа и простуды

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-24T11:55:28+03:00

Родителям напоминают - если ребенок подхватил простуду, в школу ему идти не стоит Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В нескольких школах Орловской области учащихся отправили на внеплановые каникулы из-за гриппа и простуды. Ограничения введены в отдельных классах в 11-ти учебных учреждениях региона.

В целом на Орловщине наблюдается рост ОРВИ, а также двумя видами гриппа - А (Н3N2) и А (H1N1)2009. С 14 по 23 января в области зарегистрировано почти 3 тысячи 800 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. В большинстве болеют дети – процент от общего числа заразившихся составляет 54,4 от общего числа заболевших.

- С целью недопущения распространения респираторных инфекций среди населения Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание родителей на недопущение посещения детьми с признаками острых респираторных инфекций образовательных учреждений, так как своевременная изоляция заболевших позволяет эффективно предотвратить распространение респираторных инфекций, - напоминают орловцам в ведомстве.