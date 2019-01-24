СЕГОДНЯ 11:43 2019-01-24T11:43:56+03:00

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Орловцы предпенсионного возраста получат профессиональное обучение в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» за счет федерального и областного бюджетов. Всего в 2019 году планируется обучить около 300 человек.

- Ожидается, что к 2024 году возможность принять участие в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию получат свыше 1770 человек предпенсионного возраста. В среднем период обучения составит 3 месяца, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Курсы будут идти с учетом перечня востребованных профессий. Их список будет определяться на основе предложений на рынке труда и анализа вакансий в службах занятости. Направление на обучение орловцы смогут получить за пять лет до наступления возраста страховой пенсии по старости.