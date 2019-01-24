СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-24T11:10:45+03:00

Его пригласили работать в команду «Газпром – Русвело»

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Орловский спортсмен Денис Меньшов вернулся в профессиональный велоспорт. Его пригласили работать в команду «Газпром – Русвело».

- Руководитель региональной федерации велоспорта получил должность спортивного директора. С этого года Денис Меньшов в команде «Газпром – Русвело» будет отвечать за физическую подготовку спортсменов, - сообщает портал «Орел-спорт».

Стоит отметить, что в текущем году орловских любителей велоспорта также ожидает трехдневный всероссийский турнир на призы команды «Газпром – Русвело». Он состоится в Орле в конце июля.