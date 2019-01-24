2019-01-24T10:48:58+03:00
Происшествия

В деревне Леженки под Орлом сгорел жилой дом

Пожар разбушевался из-за неправильного использования печи
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

В среду, 23 января, пожарные боролись с пламенем охватившим жилой дом в деревне Леженки под Орлом. По предварительным данным, огонь разбушевался из-за нарушений правил использования печи.

Сигнал о возгорании поступил спасателям около трех часов дня. На момент, когда огнеборцы прибыли на место ЧП, жилище уже полыхало по всей площади. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, была угроза распространения на стоящий рядом жилой дом.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 100 квадратных метров, кровля обрушилась. От огня спасен рядом стоящий дом, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Обошлось без пострадавших.

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловский суд поставил точку в деле об удушении местной жительницы бельевой веревкой
Орловских школьников распускают на внеплановые каникулы из-за гриппа и простуды
Орловцы предпенсионного возраста получат профессиональное обучение
Орловский спортсмен Денис Меньшов вернулся в профессиональный велоспорт
В «Бунинке» орловские театры поведают о своих планах на Год театра
В орловской глубинке открылся модернизированный кинозал
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
В начале 2019 года на Орловщине снизилось число заключенных
В Орле юная автоледи на легковушке влетела в сугроб и стену
В Орле согласовали тарифы на проезд в маршрутном транспорте
Ранее судимый орловец попался на хранении марихуаны
В Орле пройдет праздник ко Дню российского студенчества
Международный турнир по боксу стартует в Орле уже завтра
В Орле представители общества слепых оценили качество транспортного обслуживания
СК возбудил уголовное дело в отношении генерального директора орловской агрофирмы
Полицейские провели беседу со школьниками на тему наркотрафика
Весной все отремонтированные в 2018 году дворы проверят еще раз
Орловская гимнастка поедет на Первенство России
Орловцы сами выберут общественные территории для благоустройства в 2019 году
Орловцев приглашают в поход в имение князей Куракиных
В Орле докажут, что занятие бадминтоном может избавить от близорукости
Мини-турнир по футболу провели полицейские для орловских студентов
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире
Сегодня в Орле более 70 сотрудников «Спецавтобазы» расчищают тротуары