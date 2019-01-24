В деревне Леженки под Орлом сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 10:48 2019-01-24T10:48:58+03:00

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В среду, 23 января, пожарные боролись с пламенем охватившим жилой дом в деревне Леженки под Орлом. По предварительным данным, огонь разбушевался из-за нарушений правил использования печи.

Сигнал о возгорании поступил спасателям около трех часов дня. На момент, когда огнеборцы прибыли на место ЧП, жилище уже полыхало по всей площади. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, была угроза распространения на стоящий рядом жилой дом.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 100 квадратных метров, кровля обрушилась. От огня спасен рядом стоящий дом, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Обошлось без пострадавших.