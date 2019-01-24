2019-01-24T10:47:26+03:00
Звезды

В «Бунинке» орловские театры поведают о своих планах на Год театра

Участников встречи ждут новости о премьерах и гастролях, конкурсах и квестах
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В «Бунинке» орловские театры поведают о своих планах на Год театраВ «Бунинке» орловские театры поведают о своих планах на Год театраФото: Архив "КП"
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30 января в «Бунинке» орловские театры поведают о своих планах на Год театра. Участников встречи ждут новости о премьерах и гастролях, о мероприятиях с актерами, режиссерами, писателями и критиками, о конкурсах и квестах.

- Союз библиотеки и театра способен приносить плоды в области развивающего чтения подростков, молодежи, и взрослых. Влюбить читателей в литературу, поэзию, помочь сформировать художественный вкус - вот задачи, которые продолжит решать библиотека через взаимодействие с орловскими театрами в Год театра, - сообщили «КП» организаторы.

Стоит отметить, что в Год театра орловская библиотека имени Бунина разработала серию заочных посещений театров Москвы и Санкт-Петербурга, цикл интерактивных уроков о театрах Орла. Книжные выставки «Театр - это сказка, театр - это чудо!», «Волшебный мир кулис», «Весь мир - театр» будут работать в библиотеке в течение всего года.

Встреча с орловскими театралами начнется в полдень.

Посетить ее сможет любой желающий по адресу: улица Максима Горького, 43.

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