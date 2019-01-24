2019-01-24T10:26:04+03:00
Общество

В орловской глубинке открылся модернизированный кинозал

Посмотреть фильмы жители Покровского района смогут в Центральном доме культуры
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Посмотреть фильмы жители Покровского района смогут в Центральном доме культуры. Торжественное открытие модернизированного кинозала состоялось минувшим днем, 23 января. В честь праздника местные творческие коллективы организовали концерт. В кинозале показали трейлеры новых кинофильмов в формате 3D.

Модернизация кинозала проводилась при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. Из федеральной казны для этого было выделено 5 миллионов рублей на закупку, транспортировку и установку оборудования. Теперь в кинозале есть цифровой кинопроектор, киноэкран, акустическая система и 132 современных кресла.

- Центральный дом культуры Покровского района получил деньги на переоборудование кинозала по итогам конкурса «Поддержка кинотеатров». Обязательным условием предоставления средств являлись ремонт и показ отечественных фильмов в объеме не менее 50% киносеансов в квартал в течение трех лет, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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