СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-24T10:01:31+03:00

Осужденных стало меньше на 91 человека в сравнении с прошлогодним показателем

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В минувшую среду, 23 января, в орловском УФСИН состоялась коллегия по итогам 2018 года. С докладом о проделанной работе выступил Александр Минаков, временно исполняющий обязанности начальника ведомства. Так, в начале 2019 года на Орловщине снизилось число заключенных. Осужденных стало меньше на 91 человека в сравнении с прошлогодним показателем.

Общая численность человек под стражей к 1 января 2019, по словам начальника ведомства, составила 3795 человек. За 2018 год освобождено из мест лишения свободы 1856 осужденных.

- К оплачиваемому труду привлечены более 2-х тысяч осужденных. Их зарплата выросла с 3650,4 рублей до 5003 рублей, а объем выпуска продукции увеличился по сравнению с прошлым годом на 1,3% и составил 303,1 миллионов рублей, - сообщил в докладе Александр Минаков.

Учреждения также освоили 27 видов новых изделий швейного производства. Это позволило дополнительно трудоустроить 72 осужденного.