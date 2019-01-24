2019-01-24T09:50:15+03:00
Происшествия

В Орле юная автоледи на легковушке влетела в сугроб и стену

Девушка получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды региональной ГосавтоинспекцииФото: отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции
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В Орле девушка на легковушке влетела в сугроб, а затем в стену. Юная автоледи получила травмы.

ДТП случилось сегодня в третьем часу ночи в Железнодорожном районе областного центра. Как сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции, водитель двухтысячного года рождения ехала по улице 5 Августа за рулем отечественной «Четырнадцатой».

- Девушка двигалась в сторону улицы Ляшко. В районе дома 41 б по улице 5 Августа произошел наезд на препятствие - снежный вал, с последующим опрокидыванием автомобиля и наездом на препятствие - кирпичное строение, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге водитель получила травмы, после осмотра врачи отпустили ее на амбулаторное лечение.

Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП.

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