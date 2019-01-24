В Орле юная автоледи на легковушке влетела в сугроб и стену
В Орле девушка на легковушке влетела в сугроб, а затем в стену. Юная автоледи получила травмы.
ДТП случилось сегодня в третьем часу ночи в Железнодорожном районе областного центра. Как сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции, водитель двухтысячного года рождения ехала по улице 5 Августа за рулем отечественной «Четырнадцатой».
- Девушка двигалась в сторону улицы Ляшко. В районе дома 41 б по улице 5 Августа произошел наезд на препятствие - снежный вал, с последующим опрокидыванием автомобиля и наездом на препятствие - кирпичное строение, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге водитель получила травмы, после осмотра врачи отпустили ее на амбулаторное лечение.
Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП.
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