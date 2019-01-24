СЕГОДНЯ 09:34 2019-01-24T09:34:49+03:00

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В Орле согласовали тарифы на проезд в маршрутном транспорте, начиная с 1 февраля 2019 года. При оплате по банковской карте стоимость останется прежней – 17 рублей, при оплате наличными цена за билет составит 20 рублей. Однако в том случае, если в салоне автобуса не установлено оборудования для оплаты картой, плата за проезд должна взиматься в размере 17 рублей.

- В случае требования водителя при отсутствии оборудования оплатить наличными 20 рублей, необходимо сообщать об этом в отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла по телефонам: 43-71-14 или 43-36-02, указать дату и время поездки, номер маршрута и регистрационный номер автобуса, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Проездные билеты теперь станут фиксированными по количеству поездок и будут действовать в течение 90 дней с момента покупки. Так, цена за билет с 30 поездками составит 450 рублей, с 50 поездками – 750.

Пониженный тариф на проездные билеты будет действовать для пенсионеров, студентов и школьников. Он будет стоить 450 рублей за 50 поездок. А для федеральных и региональных льготников цена на проездной составит 450 рублей с 60 поездками. Срок действия такой карты будет длится 33 календарных дня.