Ранее судимый орловец попался на хранении марихуаны

СЕГОДНЯ 09:18 2019-01-24T09:18:13+03:00

Мужчину с наркотиком в рукаве куртки поймали с поличным

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Во Мценске ранее судимый 36-летний местный житель попался на хранении марихуаны. Мужчину с наркотиком в рукаве куртки задержали с поличным.

- Пакет с растительным веществом изъяли и направили на исследование. Согласно заключению эксперта, мужчина хранил при себе более 23 граммов марихуаны, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Орловец рассказал стражам порядка, что наркотик собирался использовать для собственного употребления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Теперь ему может грозить до 3-х лет тюрьмы.