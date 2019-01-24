2019-01-24T09:18:13+03:00
Происшествия

Ранее судимый орловец попался на хранении марихуаны

Мужчину с наркотиком в рукаве куртки поймали с поличным
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Ранее судимый орловец попался на хранении марихуаныРанее судимый орловец попался на хранении марихуаныФото: Архив "КП"
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Во Мценске ранее судимый 36-летний местный житель попался на хранении марихуаны. Мужчину с наркотиком в рукаве куртки задержали с поличным.

- Пакет с растительным веществом изъяли и направили на исследование. Согласно заключению эксперта, мужчина хранил при себе более 23 граммов марихуаны, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Орловец рассказал стражам порядка, что наркотик собирался использовать для собственного употребления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Теперь ему может грозить до 3-х лет тюрьмы.

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