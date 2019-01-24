СЕГОДНЯ 09:04 2019-01-24T09:04:52+03:00

Студенты увидят театрализованное представление, а лучшие из них получат грамоты и благодарности

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Сегодня, 24 января, в Орле пройдет праздник ко Дню российского студенчества. Мероприятие состоится в стенах орловского аграрного университета.

- Цель праздника - пропаганда и популяризация студенческого содружества, позитивных социальных установок, приобщение молодежи к культурным современным и историческим традициям, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

В 3 часа дня мероприятие откроет театрализованное представление «Студенческие годы – палитра красок ярких». Спектакль будет посвящен представителям разных эпох: Михаилу Ломоносову, Дмитрию Менделееву и Петру Капице. Лучших студентов отметят почетными грамотами и благодарностями.