СЕГОДНЯ 15:49 2019-01-23T15:49:55+03:00

Международный турнир по боксу стартует в Орле уже завтра Фото: Архив "КП"

В соревнованиях примут участие более ста спортсменов сборных команд из разных городов России

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22-ой Международный турнир по боксу памяти тренера Плахова стартует в Орле уже завтра, 24 января. В соревнованиях примут участие более ста спортсменов из сборных команд городов Курска, Липецка, Москвы, Карачева, Железногорска, Воронежа, Мурманска, Орла и Орловской области. Принять участие в турнире смогут боксеры в категориях от 17 до 18 лет, а также от 19 лет и старше.

Торжественное открытие соревнований начнется в 17 часов в спорткомплексе ТМК «ГРИНН. Турнир будет длится три дня.

Расписание начала соревнований:

24 января - 17:30;

25 января – полдень;

26 января – 11 утра.

Дополнительную информацию можно узнать в отделе физической культуры и спорта управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла по телефону: 8 (4862) 43-26-45.