СЕГОДНЯ 15:45 2019-01-23T15:45:13+03:00

На повестку дня они вынесли вопросы о смене табличек с номерами маршрутов, о несоблюдении водителями графиков движения и о стоимости проезда

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В Орле представители общества слепых оценили качество транспортного обслуживания. На повестку дня они вынесли вопросы о смене табличек с номерами маршрутов, о несоблюдении водителями графиков движения и о стоимости проезда.

На встрече 23 января к начальнику отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта Вадиму Хрипунову представители общества обратились с просьбой оборудовать заднюю часть автобусов табличками с номером маршрута и сделать шрифт на них более крупным.

Еще одним из центральных вопросов для обсуждения стало увеличение стоимости социального проездного. Как пояснил Вадим Хрипунов, повышение цены утверждено постановлением правительства Орловской области. С 1 февраля социальный проездной билет обойдется в 450 рублей за 60 поездок.

- Представителей общества слепых также интересовали вопросы поведения водителей, выполнения графиков и схем движения, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии. - Начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи порекомендовал фиксировать регистрационные номера автобусов, водители которых допускают в салоне хамство, курение, разговоры по телефону и направлять обращения в администрацию Орла.