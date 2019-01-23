2019-01-23T15:39:29+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении генерального директора орловской агрофирмы

По данным следствия, начальник предприятия скрыл денежные средства для погашения задолженностей по налогам
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
СК возбудил уголовное дело в отношении генерального директора орловской агрофирмыСК возбудил уголовное дело в отношении генерального директора орловской агрофирмыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора орловской агрофирмы ОАО «Ливенское мясо». Начальник предприятия подозревается в сокрытии денежных средств для погашения задолженностей по налогам.

- По данным следствия, с февраля по апрель 2018 года генеральный директор, заведомо зная о приостановлении расходных операций по расчетным счетам предприятия в связи с задолженностью по налогам, умышленно сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. Расчеты с контрагентами он вел, используя счета третьих лиц на общую сумму более 7 миллионов рублей, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24