СК возбудил уголовное дело в отношении генерального директора орловской агрофирмы

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-23T15:39:29+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора орловской агрофирмы ОАО «Ливенское мясо». Начальник предприятия подозревается в сокрытии денежных средств для погашения задолженностей по налогам.

- По данным следствия, с февраля по апрель 2018 года генеральный директор, заведомо зная о приостановлении расходных операций по расчетным счетам предприятия в связи с задолженностью по налогам, умышленно сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. Расчеты с контрагентами он вел, используя счета третьих лиц на общую сумму более 7 миллионов рублей, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.