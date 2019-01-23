СЕГОДНЯ 15:36 2019-01-23T15:37:20+03:00

Стражи порядка обсудили с учениками возможные способы вовлечения в распространение и употребление запрещенных веществ

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В Орле полицейские провели беседу со школьниками на тему наркотрафика. С учениками и преподавателями стражи порядка детально обсудили возможные способы вовлечения подростков в распространение и употребление запрещенных веществ. Особое внимание правоохранители уделили профилактике потребления наркотиков среди молодежи.

На встрече полицейские показали школьникам фильм антинаркотической направленности и раздали профилактические памятки. Дети узнали, куда можно обратиться за помощью и консультацией.

- Уже состоялись встречи с учащимися семи общеобразовательных учреждений Заводского и Советского районов Орла. В течение этого и следующего месяцев планируется посетить большую часть школ, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.