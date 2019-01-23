СЕГОДНЯ 15:28 2019-01-23T15:28:02+03:00

Весной все отремонтированные в 2018 году дворы проверят еще раз Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В Орле чиновники подвели итоги программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году. Всего изменения претерпели 78 дворовых территорий города.

По словам властей, весной все отремонтированные дворы предстоит проверить еще раз. После снега могут всплыть недостатки. По гарантии их можно будет исправить. По контракту подрядчики несут ответственность за качество выполненных работ по благоустройству дворов в течение 4 лет.

- В планах на 2019 год – ремонт более 90 дворовых территорий. По части из них уже составлены дизайн-проекты. В феврале орловцы сами выберут, какие общественные территории города предстоит включить в программу благоустройства в новом сезоне, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского Горсовета.