2019-01-23T15:09:12+03:00
Спорт

Орловская гимнастка поедет на Первенство России

Путевку на соревнования девушка завоевала по итогам кубка спортобщества «Русь»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловская гимнастка Кира Пеленицина поедет на Первенство России. Путевку на соревнования девушка завоевала по итогам кубка спортобщества «Русь».

- На всероссийском турнире в городе Иваново орловчанка заняла первое место. Также приняли во внимание тренеры сборной и выступление Киры Пеленициной на Первенстве ЦФО. Там спортсменка вошла в ТОП-5 лучших, - сообщает портал «Оре-спорт».

Напомним, Первенство России состоится с 28 января по 3 февраля. Соревнования пройдут в Казани.

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