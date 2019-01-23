Орловская гимнастка поедет на Первенство России

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-23T15:09:12+03:00

Путевку на соревнования девушка завоевала по итогам кубка спортобщества «Русь»

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Орловская гимнастка Кира Пеленицина поедет на Первенство России. Путевку на соревнования девушка завоевала по итогам кубка спортобщества «Русь».

- На всероссийском турнире в городе Иваново орловчанка заняла первое место. Также приняли во внимание тренеры сборной и выступление Киры Пеленициной на Первенстве ЦФО. Там спортсменка вошла в ТОП-5 лучших, - сообщает портал «Оре-спорт».

Напомним, Первенство России состоится с 28 января по 3 февраля. Соревнования пройдут в Казани.