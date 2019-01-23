2019-01-23T14:58:19+03:00
Общество

Орловцы сами выберут общественные территории для благоустройства в 2019 году

На голосование вынесены девять пространств
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы сами выберут общественные территории для благоустройства в 2019 годуОрловцы сами выберут общественные территории для благоустройства в 2019 годуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Жители Орла сами выберут общественные территории для благоустройства в 2019 году. Рейтинговое голосование по программе «Формирование современной городской среды» состоится уже в феврале.

В этот раз на выбор орловцам предлагается девять пространств. В их числе бульвар Победы, парк «Ботаника», сквер «Дворянское гнездо», Комсомольская площадь, сквер 5-ой Орловской стрелковой дивизии с сухим фонтаном, сквер Гуртьева, площадь Содружества, Городской и Детский парки.

- Мнение горожан выявит три общественные территории, которые будут благоустроены за счет средств федерального бюджета, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.

Эскизы каждой общественной территории каждый может найти в разделе «Городская среда». Свои предложения, замечания и комментарии также можно отправлять на электронный адрес управления градостроительства администрации города Орла: arh_orel@mail.ru с пометкой «Формирование современной городской среды».

Стоит отметить, что по программе «Формирование современной городской среды» также будут благоустраиваться и дворы. По планам, в 2019 году ремонтироваться будут 92 объекта. Однако по словам главы администрации Орла Александра Муромского, есть вероятность перехода части дворовых территорий на следующий год из-за ограниченного финансирования. По предварительным данным, на ремонт дворов более 190 миллионов рублей.

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