Орловцев приглашают в поход в имение князей Куракиных

СЕГОДНЯ 14:17 2019-01-23T14:17:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту субботу, 26 января, орловцев приглашают присоединиться к походу-экскурсии в усадьбу князей Куракиных. Пеший пробег исторического маршрута составит около 7-ми километров.

Так, в 8:20 утра участники экскурсии встретятся на вокзале и отправятся на электричке «Орел-Курск до станции «Змиевка». Там они пересядут в маршрутку и поедут в сторону поселка Куракинского. По заснеженной деревенской улице экскурсанты пройдут к самобытному памятнику местным жителям, погибшим на Великой Отечественной войне.

По словам организаторов, после посещения памятника запланированы несколько сотен метров «походного авантюризма» в виде форсирования реки Неручь и прогулки по снежной целине. Преодолев их участники экскурсии выйдут к поселку Куракинский, где их будет ждать прогулка по бывшей усадебной территории и посещение бюста Куракина, музея рода Куракиных и Казанской церкви. В конце экскурсии будет устроен привал с традиционной походной кашей и чаепитием.

- Обувь и одежда должны быть удобными и по погоде. Провизию каждый запасает на себя в зависимости от вкусовых пристрастий, но стол на привале будет общий. Обязательно с собой иметь минимум литр воды, - рассказали «КП» организаторы похода.

По всем вопросам обращаться в группу «Походная романтика. Орел» социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/pohodrom_orel