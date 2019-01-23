Мини-турнир по футболу провели полицейские для орловских студентов

СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-23T13:19:57+03:00

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Мини-турнир по футболу провели полицейские для учащихся орловских вузов в рамках акции «Студенческий десант». В товарищеских матчах встретились команды ОГУ имени Тургенева, РАНХиГС и сборная команда УМВД.

Спортсмены провели три игры. Футболисты порадовали болельщиков своей упорной борьбой и неожиданными поворотами в матчах.

- По результатам проведенных игр места распределились следующим образом. Первое место заняла команда ОГУ, второе место - у сборной команды полицейских. Третьими стали студенты РАНХиГС, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Победители и участники матчей получили грамоты и кубки. Спортсмены сделали общее фото на память.