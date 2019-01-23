2019-01-23T13:03:10+03:00
Общество

Сегодня в Орле более 70 сотрудников «Спецавтобазы» расчищают тротуары

На следующей неделе к уборке подключится малая механизация
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Сегодня в Орле более 70 сотрудников «Спецавтобазы» расчищают тротуарыСегодня в Орле более 70 сотрудников «Спецавтобазы» расчищают тротуарыФото: Архив "КП"
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В Орле более 70 сотрудников «Спецавтобазы» расчищают тротуары. Такую информацию о ситуации с уборкой снега и наледи доложили чиновники во вторник, 22 января, на рабочем совещании в городской администрации.

По словам властей, сейчас основные силы предприятия брошены на расчистку тротуаров и улиц, которые ведут к школам, детским садам и больницам. Вручную посыпаются песком остановки, пешеходные переходы, лестницы. С 28 января к уборке подключится малая механизация.

Силами «Спецавтобазы» в Орле на минувшей неделе расчистили 43 межквартальных проезда. Однако глава администрации Александр Муромский поручил расширить список для уборки и включить в него проезды-дублеры и улицы частного сектора.

Что касается уборки дворов, по словам чиновников, 70 % территорий уже убраны, что подтверждают соответствующие отчеты управляющих компаний. Однако проверки качества очистки все еще оставляют желать лучшего.

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