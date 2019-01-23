Орловский театр имени Тургенева подарит второй билет на спектакль всем Татьянам

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-23T12:37:41+03:00

Для этого в театральной кассе нужно предъявить паспорт или студенческий билет с указанием имени

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Орловский академический театр имени Тургенева подарит второй билет на спектакль всем Татьянам. Такую акцию руководство театра проводит ко Дню студента.

Предложение будет действовать до 26 января. Чтобы получить билет на ироничный детектив «Восемь любящих женщин» в подарок, в театральной кассе при покупке нужно предоставить паспорт или студенческий билет с указанием в них имени «Татьяна».

Показ спектакля состоится 26 января.

Начало в 18 часов.

Адрес: площадь Ленина, 2.