Неисправность печного отопления стала причиной пожара в жилом доме в Орловской области
Жилой дом в городе Болхове Орловской области загорелся минувшим днем, 22 января. ЧП произошло на улице Фрунзе. К моменту прибытия спасателей из чердачного окна шел дым. Огонь мог распространиться на смежные помещения.
- В результате пожара выгорел один квадратный метр потолочных перекрытий. Предполагаемая причина пожара – неисправность печного отопления, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер ущерба устанавливаются. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 12 раз, из них 9 выездов – на ликвидацию возгораний и 3 – на различные происшествия.