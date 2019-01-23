СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-23T12:20:54+03:00

Неисправность печного отопления стала причиной пожара в жилом доме в Орловской области Фото: Архив "КП"

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал

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Жилой дом в городе Болхове Орловской области загорелся минувшим днем, 22 января. ЧП произошло на улице Фрунзе. К моменту прибытия спасателей из чердачного окна шел дым. Огонь мог распространиться на смежные помещения.

- В результате пожара выгорел один квадратный метр потолочных перекрытий. Предполагаемая причина пожара – неисправность печного отопления, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливаются. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 12 раз, из них 9 выездов – на ликвидацию возгораний и 3 – на различные происшествия.