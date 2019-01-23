2019-01-23T11:40:52+03:00
Общество

Орловцам напомнили: заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО является обязательным

Это касается как собственников в многоквартирных домах, в частном секторе, так и юридических лиц, и ИП
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцам напомнили, заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО является обязательнымОрловцам напомнили, заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО является обязательнымФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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С 1 января 2019 года вступили в силу изменения федерального законодательства по запуску реформы обращения с отходами. Ее цель - снизить экологическую нагрузку на окружающую среду путем возвращения отходов во вторичный оборот. Теперь плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет взиматься отдельно.

Орловская область также перешла на новую систему. Региональным оператором, несущим полную ответственность за оборот твёрдых коммунальных отходов стало ООО «УК «Зеленая Роща». В регионе уже построили и ввели в эксплуатацию 4 сортировочных комплекса.

Стоит отметить, что заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО является обязательным. Это касается как собственников в многоквартирных домах, в частном секторе, так и юридических лиц, и ИП.

- Плата за обращение с отходами с 1 человека в Орловской области с 1 января 2019 года составляет: 78,24 рублей для проживающего в многоквартирном доме, 97,8 рублей для проживающих в ИЖС и 88,02 рублей - для жильцов индивидуального дома в сельском поселении, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Всю информацию о новой системе обращения с отходами и деятельности регионального оператора можно узнать на страницах УК «Зеленая роща» в социальных сетях.

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