15 тысяч рублей штрафа заплатил орловец за оскорбление полицейского
Нецензурными словами мужчина облил стража порядка будучи пьяным
15 тысяч рублей штрафа заплатил орловец за оскорбление полицейскогоФото: Архив "КП"
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15 тысяч рублей штрафа заплатил орловец за оскорбление полицейского. Нецензурными словами мужчина облил стража порядка в присутствии посторонних будучи пьяным.
- Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ. Принимая во внимание, что орловец вину признал и раскаялся, суд назначил ему наказание в виде штрафа, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
Приговор суда вступил в законную силу. Наказание мужчина исполнил и оплатил штраф в полном объеме.