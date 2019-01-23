2019-01-23T11:16:08+03:00
Происшествия

15 тысяч рублей штрафа заплатил орловец за оскорбление полицейского

Нецензурными словами мужчина облил стража порядка будучи пьяным
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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15 тысяч рублей штрафа заплатил орловец за оскорбление полицейского15 тысяч рублей штрафа заплатил орловец за оскорбление полицейскогоФото: Архив "КП"
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15 тысяч рублей штрафа заплатил орловец за оскорбление полицейского. Нецензурными словами мужчина облил стража порядка в присутствии посторонних будучи пьяным.

- Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ. Принимая во внимание, что орловец вину признал и раскаялся, суд назначил ему наказание в виде штрафа, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Приговор суда вступил в законную силу. Наказание мужчина исполнил и оплатил штраф в полном объеме.

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