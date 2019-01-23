Пожар в бытовой комнате тушили орловские огнеборцы в Шаблыкинском районе

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-23T10:50:05+03:00

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Пожар в бытовой комнате тушили орловские огнеборцы в селе Сомово Шаблыкинского района. ЧП произошло во вторник ночью, 22 января. К моменту прибытия пожарных огонь мог распространиться на крышу.

- В результате пожара бытовая комната выгорела на площади 36 квадратных метров. От огня спасен ангар пилорамы, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 12 раз, из них 9 выездов – на ликвидацию возгораний и 3 – на различные происшествия.