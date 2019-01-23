В орловском театре «Свободное пространство» откроется выставка памяти жертв Холокоста
Экспозицию с фотографиями, архивными документами, книгами и костюмами орловцы увидят перед спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда»
.
Изменить размер текста:
27 января в орловском театре «Свободное пространство» откроется выставка памяти жертв Холокоста «Помнить и не забывать». Этот день выбран не случайно: тогда, в 1945 году, произошло освобождение концентрационного лагеря Освенцима.
- Мы помним то, о чем никогда нельзя забывать: 6 миллионов человек стали жертвами Холокоста, - подчеркнули организаторы выставки.
Экспозицию с фотографиями, архивными документами, книгами и костюмами орловцы увидят перед спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда».
Открытие выставки состоится в 17:30.
Адрес: площадь Карла Маркса, 2.