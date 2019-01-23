2019-01-23T10:23:40+03:00
Общество

В орловском театре «Свободное пространство» откроется выставка памяти жертв Холокоста

Экспозицию с фотографиями, архивными документами, книгами и костюмами орловцы увидят перед спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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27 января в орловском театре «Свободное пространство» откроется выставка памяти жертв Холокоста «Помнить и не забывать». Этот день выбран не случайно: тогда, в 1945 году, произошло освобождение концентрационного лагеря Освенцима.

- Мы помним то, о чем никогда нельзя забывать: 6 миллионов человек стали жертвами Холокоста, - подчеркнули организаторы выставки.

Экспозицию с фотографиями, архивными документами, книгами и костюмами орловцы увидят перед спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда».

Открытие выставки состоится в 17:30.

Адрес: площадь Карла Маркса, 2.

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