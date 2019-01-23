Под Орлом иномарка сбила сидящего на проезжей части пешехода

СЕГОДНЯ 10:03 2019-01-23T10:03:57+03:00

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Во вторник вечером, 22 января, на автодороге «Нарышкино-Сосково» произошло ДТП. Водитель иномарки «Хендэ Туксон» двигался в сторону села Сосково и в районе 3-го километра трассы наехал на пешехода.

- Мужчина находился на проезжей части дороги на полосе движения автомобиля в сидячем положении без светоотражающих элементов на одежде. Пешеход погиб на месте ДТП, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых один человек погиб.