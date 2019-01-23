Активисты ОНФ: электронное расписание на автобусных остановках в Орле работает с перебоями

СЕГОДНЯ 09:30 2019-01-23T09:30:17+03:00

По замечаниям орловцев, табло перестают показывать время и маршруты в вечернее время

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Орловские общественники обратились в городскую администрацию с предложением улучшить работу электронного расписания на автобусных остановках. По замечаниям орловцев, табло работают с перебоями, а в ближе к вечеру и вовсе перестают показывать время и маршруты.

После проведенных проверок оказалось, что табло действительно работают с нарушениями: данные не совпадают с реальным ожиданием транспорта. К 9-ти часам вечера электронное расписание отключается, хотя транспорт продолжает ходить.

Напомним, инициативу по установке электронных табло проявили активисты ОНФ еще в 2016 году. Тогда в Орле наблюдались проблемы с работой общественного транспорта. Общественники выступили за оборудование остановок расписанием, чтобы повысить удобство передвижения. Власти Орла такую идею поддержали.

- Однако качество работы необходимо улучшать. Поэтому мы предлагаем администрации Орла принять необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования электронного расписания, - отметили активисты ОНФ.

Кроме того, общественники также обратили внимание на места крепления электронных табло. Не на всех остановках расписание расположено в удобном для орловцев месте. Например, на остановке «Дворянское гнездо» табло закрепили на фонарном столбе напротив дерева. В итоге половина монитора оказалась закрытой.