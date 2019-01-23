СЕГОДНЯ 09:16 2019-01-23T09:16:08+03:00

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Уклонение от службы в армии обернулось для орловца уголовным делом. Молодой человек прошел призывную комиссию и был признан годным для службы. Однако после вручения осенью 2018 года повестки, на сборный пункт в назначенный день он не пришел, а документов об уважительной причине своего отсутствия не предоставил.

- По факту нарушений следственным органом возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ, - сообщили «КП» в Прокуратуре Орловской области.

За законностью расследования уголовного дела следит прокуратура Железнодорожного района Орла.