2019-01-23T09:03:34+03:00
Общество

В Орле межквартальные проезды будут ремонтировать вместе с дворовыми территориями

Не вошедшие в минувшем году в программу ремонта и портящие общий вид участки, составят отдельный список
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле межквартальные проезды будут ремонтировать вместе с дворовыми территориямиВ Орле межквартальные проезды будут ремонтировать вместе с дворовыми территориямиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В 2019 году в Орле составят реестр тех участков, которые не учли в программах благоустройства дворовых территорий в минувший год. По словам самих орловцев, неотремонтированные небольшие тротуары или межквартальные проезды портят общий вид двора.

- Когда мы выходим на приемку дворовых территорий, возникает вопрос: куда мы смотрели на начальном этапе, когда делали дефектную ведомость и формировали программы. В дальнейшем мы вынуждены в ручном режиме принимать меры, чтобы привести город в соответствие, - отметил Александр Муромский, глава администрации Орла.

Напомним, такая ситуация, например, сложилась в районе благоустроенного двора на улице Новосильской и отремонтированной улицы 4-ой Курской. Их соединял неухоженный участок.

Стоит отметить, что участки, не вошедшие в программы ремонта, составят отдельный список. Он будет учитываться при формировании перечня объектов для ремонта в 2019 году.

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