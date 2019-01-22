Орловцам запретили кататься с горок в центре города

СЕГОДНЯ 16:43 2019-01-22T16:44:56+03:00

Усилить меры безопасности решили после того, как женщина травмировалась, врезавшись в фонарь

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В Орле запретили кататься с горок в районе Городского и Детского парков. Городские власти намерены усилить контроль за «несанкционированными» спусками после того, как такое катание обернулось травмами для женщины.

ЧП случилось в воскресенье, 20 января. 32-летняя орловчанка решила прокатиться с необорудованной горки неподалеку от центральной спасательной станции и врезалась в фонарный столб. Женщина получила травмы, ей потребовалась помощь врачей. При этом возле горок в сквере Тургенева стоят таблички о том, что кататься здесь опасно - у склонов растут деревья, стоят фонари. Неизвестно, как может закончиться «поездка». Однако горожан это не останавливает, сюда приходят покататься целыми семьями.

Фонарь миновал, зато вылетел на лед ОкиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В случае, если нарушения носят системный характер, подключайте полицию, устанавливайте ограждение, но главное — исключите катание в необорудованных местах, - дал указание глава горадминистрации Александр Муромский на сегодняшней рабочей планерке управлению по безопасности.

Отметим, что на аллее перед Городским парком установлена горка, катание на которой с своим инвентарем является бесплатным.