2019-01-22T14:57:23+03:00
Происшествия

Полицейские раскрыли разбойное нападение на орловчанку

Неизвестный напал на женщину в вечернее время, отобрав сумку и ткнув ей в спину ножом
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Полицейские раскрыли разбойное нападение на орловчанкуПолицейские раскрыли разбойное нападение на орловчанкуФото: Архив "КП"
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В Орле стражи порядка раскрыли разбойное нападение на 44-летнюю местную жительницу. Преступление неизвестный мужчина совершил в вечернее время в Северном районе города. Он напал на женщину, отобрав сумку с банковскими картами и наличными деньгами и, ткнув ей в спину ножом, скрылся. Женщине потребовалась помощь медиков.

- Раскрытием преступления занимались оперативники отдела уголовного розыска. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина, подходящий под описание, может проживать в Северном районе. Его личность и местонахождение удалось установить, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Преступником оказался 44-летний местный житель. Мужчина в разбойном нападении сознался. Он рассказал, что после похищения сумки достал из нее мобильный телефон, затем выбросил ее в мусоропровод в подъезде дома.

В отношении преступника за разбой было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Мужчина задержан.

Кроме того, полицейским удалось найти человека, который купил телефон у преступника. Ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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