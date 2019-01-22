Инспекторы ГИБДД продолжают следить за состоянием дорог в Орле

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-22T14:40:53+03:00

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Инспекторы ГИБДД продолжают ежедневно следить за состоянием дорог в Орле. Сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание состоянию проезжей части в районах пешеходных переходов и перекрестков.

- Ситуация на дорогах Орла с начала 2019 года показала, что в результате обильных снегопадов и отсутствия адекватной реакции со стороны подрядных организаций, дорожная обстановка обостряется, - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции уже вынесли 27 предписаний по устранению недостатков при содержании улиц зимой.

- Зимнее содержание состоит из комплекса мероприятий, включающий защиту дорог от снежных заносов, очистку дорог от снега, борьбу с зимней скользкостью и наледью. Все это должно обеспечивать безопасное и бесперебойное движение транспорта по дорогам, а также пешеходов по тротуарам, - отмечают инспекторы ГИБДД.