Инспекторы ГИБДД продолжают следить за состоянием дорог в Орле
Инспекторы ГИБДД продолжают ежедневно следить за состоянием дорог в Орле. Сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание состоянию проезжей части в районах пешеходных переходов и перекрестков.
- Ситуация на дорогах Орла с начала 2019 года показала, что в результате обильных снегопадов и отсутствия адекватной реакции со стороны подрядных организаций, дорожная обстановка обостряется, - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Сотрудники Госавтоинспекции уже вынесли 27 предписаний по устранению недостатков при содержании улиц зимой.
- Зимнее содержание состоит из комплекса мероприятий, включающий защиту дорог от снежных заносов, очистку дорог от снега, борьбу с зимней скользкостью и наледью. Все это должно обеспечивать безопасное и бесперебойное движение транспорта по дорогам, а также пешеходов по тротуарам, - отмечают инспекторы ГИБДД.