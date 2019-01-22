2019-01-22T14:25:35+03:00
Спорт

Пять медалей привезли орловские рукопашники с турнира в Курске

Нашу область представляли юные воспитанники школы рукопашного боя и клуба «Боец» поселка Кромы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта "Орел-спорт"Фото с сайта "Орел-спорт"
Изменить размер текста:

Орловские рукопашники стали призерами турнира в Курске. Поборов спортсменов из восьми регионов России, орловцы привезли в родной город пять медалей.

На турнире Орловскую область представляли юные воспитанники школы рукопашного боя и клуба боевых искусств «Боец» поселка Кромы. Все награды орловцы выиграли в возрастной категории от 12 до 13 лет.

- Золото завоевал Андрей Лежепеков в категории свыше 70 килограммов. Серебро - в активе Алины Андреевой (46 килограммов). На третью ступень пьедестала поднялись Никита Гапонов, Никита Бронников и Алина Сапелкина, - сообщает портал «Орел-спорт».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские раскрыли разбойное нападение на орловчанку
Инспекторы ГИБДД продолжают следить за состоянием дорог в Орле
Детский парк Орла ждет масштабная реконструкция
В Орле студенты и народные дружинники провели совместный инструктаж для местных жителей
Орловцы пожаловались на работу таксистов
Ямы на мосту «Дружба» в Орле залатают к 1 февраля
Новогоднее убранство Орла сохранят до следующего года
«Зимхана 2019»: в Орле состоялось необычное автошоу
Орловцев приглашают на творческий вечер Филиппа Вейса
Крупная хозпостройка сгорела под Орлом
Житель Мценска, убивший соседа косой, проведет 10 лет в колонии
Под предлогом снятия порчи орловчанку обманула мошенница
Два дома в дачных поселках Орловской области спасали от огня пожарные
Неоконченный роман любви и ненависти: в орловском театре Тургенева состоится премьера
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов пропустил официальный матч из-за температуры
Женщина и ребенок получили травмы в ДТП в орловском городе Новосиль
Орловчанка заплатит 50 тысяч рублей штрафом за незаконную продажу водки
Больше 530 миллионов вложили в формирование городской среды на Орловщине в 2018-м
В конце января в Орле пройдут два легкоатлетических турнира
На Орловщине отремонтировали 20 участков, отмеченных на «Карте убитых дорог» ОНФ
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» придут на Орловщину
Орловчанка украла у своей подруги ювелирные украшения
В Орле мошенницы вошли в доверие к пенсионерке и обокрали ее
В переулке Маслозаводском в Орле сгорел цех
В Орле ликвидаторов крупной аварии на водопроводе наградили почетными грамотами
Студенты побывали на экскурсии в орловском Музее УМВД
46-летняя жительница орловской глубинки пострадала при пожаре в жилом доме