Пять медалей привезли орловские рукопашники с турнира в Курске

СЕГОДНЯ 14:25 2019-01-22T14:25:35+03:00

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Орловские рукопашники стали призерами турнира в Курске. Поборов спортсменов из восьми регионов России, орловцы привезли в родной город пять медалей.

На турнире Орловскую область представляли юные воспитанники школы рукопашного боя и клуба боевых искусств «Боец» поселка Кромы. Все награды орловцы выиграли в возрастной категории от 12 до 13 лет.

- Золото завоевал Андрей Лежепеков в категории свыше 70 килограммов. Серебро - в активе Алины Андреевой (46 килограммов). На третью ступень пьедестала поднялись Никита Гапонов, Никита Бронников и Алина Сапелкина, - сообщает портал «Орел-спорт».