Детский парк Орла ждет масштабная реконструкция
Детский парк Орла в этом году серьезно изменится. Работы по реконструкции парка начнутся уже грядущей весной и они обещают быть масштабными.
Как уже рассказывала «КП», современный проект благоустройства любимого места отдыха и детей и взрослых был представлен еще в конце прошлого года. Он предусматривает разделение на зоны и массу интересных «фишек» - после ремонта парк должен стать зоной притяжения. Вчера, 21 января, глава региона Андрей Клычков и сити-менеджер Александр Муромский, а также руководители профильным департаментов осмотрели Детский парк в его нынешнем состоянии.
А таким парк может стать
- Важно оценить возможности и перспективы развития парковой территории до начала строительных работ. Планируем превратить Детский парк в лучший на Орловщине, - отметил Губернатор.
Отметим, что изначальная концепция места массового времяпрепровождения будет сохранена. Сейчас проект благоустройства парка изучают госэксперты.
Масштаб работ и планы на ремонт обсудили до его стартаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Все замечания специалистов будут учтены в окончательном проекте, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.
Подрядчика выберут уже в марте. Мы следит за ходом реконструкции.
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