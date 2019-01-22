В Орле студенты и народные дружинники провели совместный инструктаж для местных жителей
Вместе они рассказали о том, как предупредить мошенничество
Фото: УМВД России по Орловской области
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В Орле студенты ОГУ имени Тургенева совместно с народными дружинниками провели совместный инструктаж для местных жителей. Вместе они рассказали жильцам одного из домов в Заводском районе города о том, как предупредить мошенничество.
- Орловцам раздали памятки с контактными телефонами и информацией, как действовать, чтобы не стать жертвами преступников, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Беседы участники акции «Студенческий десант» провели также с людьми пенсионного возраста. Памятки студенты раздали и прохожим на улице.