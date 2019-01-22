2019-01-22T14:18:06+03:00
Общество

Орловцы пожаловались на работу таксистов

На телефон «горячей линии» регионального Управления Роспотребнадзора поступило 13 обращений
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы пожаловались на работу таксистовОрловцы пожаловались на работу таксистовФото: Архив "КП"
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В период с 26 декабря 2018 года по 15 января 2019 года орловцы могли воспользоваться «горячей линией» регионального Управления Роспотребнадзора и задать вопросы, которые касаются услуг легковых такси и каршеринга. За консультацией обратились 13 местных жителей.

Большинство вопросов касались завышения цен на услуги такси, длительного ожидания подачи машины, грубого поведения водителей, порядка предъявления претензий к перевозчику, а также оказания услуг ненадлежащего качества, как, например, высадка пассажиров не по указанному в заказе адресу. В ответ орловцам разъяснили положения законодательства и рассказали о том, как действовать в конкретных ситуациях.

Напомним, консультацию по вопросам защиты прав потребителей можно получить по телефонам Управления Роспотребнадзора по Орловской области: 8 (4862) 41-52-52, 42-26-59; в общественной приемной Управления в Орле на Наугорском шоссе, 2; в консультационном центре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» в Орле на улице Карачевской, 56а или по телефону 8(4862) 75-02-76.

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