СЕГОДНЯ 13:42 2019-01-22T13:42:00+03:00

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Ямы на мосту «Дружба» в Орле залатают к 1 февраля. Такие сроки озвучили чиновники на минувшем рабочем совещании в городской администрации.

Сейчас проезжую часть приводит в порядок сам подрядчик ООО «Региональные газораспределительные сети». Фирма заключила договор с «Дорожной службой» для ремонта асфальта.

- По информации ООО «РГС» на одной полосе движения выполнены работы на площади порядка 100 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Напомним, с 21 января согласно предписанию ОГИБДД УМВД России по городу Орлу, на мосту введено ограничение движения общественного транспорта в обоих направлениях. Из-за вовремя непринятых мер по обеспечению безопасности движения, к подрядчику будут применены санкции.

По словам властей, в ближайшие сроки на мосту «Дружба» планируется возобновить поток общественного транспорта. Контролировать ход работ позволит камера видеонаблюдения.

Стоит отметить, что движение автобусов маршрутов № 3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» и № 25 «улица Ливенская — школа № 50» будет организовано по улице 3-й Курской, затем по Новосильскому переулку, улице Московской, Красному мосту, улицам Гостиной и Комсомольской. Маршрут № 6 «улица Алроса — улица Силикатная» будет осуществлять движение по улицам Комсомольской, Гостиной, Красному мосту и улице Московской.