2019-01-22T13:42:00+03:00
Общество

Ямы на мосту «Дружба» в Орле залатают к 1 февраля

Ремонтом асфальта займется «Дорожная служба»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
Изменить размер текста:

Ямы на мосту «Дружба» в Орле залатают к 1 февраля. Такие сроки озвучили чиновники на минувшем рабочем совещании в городской администрации.

Сейчас проезжую часть приводит в порядок сам подрядчик ООО «Региональные газораспределительные сети». Фирма заключила договор с «Дорожной службой» для ремонта асфальта.

- По информации ООО «РГС» на одной полосе движения выполнены работы на площади порядка 100 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Напомним, с 21 января согласно предписанию ОГИБДД УМВД России по городу Орлу, на мосту введено ограничение движения общественного транспорта в обоих направлениях. Из-за вовремя непринятых мер по обеспечению безопасности движения, к подрядчику будут применены санкции.

По словам властей, в ближайшие сроки на мосту «Дружба» планируется возобновить поток общественного транспорта. Контролировать ход работ позволит камера видеонаблюдения.

Стоит отметить, что движение автобусов маршрутов № 3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» и № 25 «улица Ливенская — школа № 50» будет организовано по улице 3-й Курской, затем по Новосильскому переулку, улице Московской, Красному мосту, улицам Гостиной и Комсомольской. Маршрут № 6 «улица Алроса — улица Силикатная» будет осуществлять движение по улицам Комсомольской, Гостиной, Красному мосту и улице Московской.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские раскрыли разбойное нападение на орловчанку
Инспекторы ГИБДД продолжают следить за состоянием дорог в Орле
Пять медалей привезли орловские рукопашники с турнира в Курске
Детский парк Орла ждет масштабная реконструкция
В Орле студенты и народные дружинники провели совместный инструктаж для местных жителей
Орловцы пожаловались на работу таксистов
Новогоднее убранство Орла сохранят до следующего года
«Зимхана 2019»: в Орле состоялось необычное автошоу
Орловцев приглашают на творческий вечер Филиппа Вейса
Крупная хозпостройка сгорела под Орлом
Житель Мценска, убивший соседа косой, проведет 10 лет в колонии
Под предлогом снятия порчи орловчанку обманула мошенница
Два дома в дачных поселках Орловской области спасали от огня пожарные
Неоконченный роман любви и ненависти: в орловском театре Тургенева состоится премьера
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов пропустил официальный матч из-за температуры
Женщина и ребенок получили травмы в ДТП в орловском городе Новосиль
Орловчанка заплатит 50 тысяч рублей штрафом за незаконную продажу водки
Больше 530 миллионов вложили в формирование городской среды на Орловщине в 2018-м
В конце января в Орле пройдут два легкоатлетических турнира
На Орловщине отремонтировали 20 участков, отмеченных на «Карте убитых дорог» ОНФ
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» придут на Орловщину
Орловчанка украла у своей подруги ювелирные украшения
В Орле мошенницы вошли в доверие к пенсионерке и обокрали ее
В переулке Маслозаводском в Орле сгорел цех
В Орле ликвидаторов крупной аварии на водопроводе наградили почетными грамотами
Студенты побывали на экскурсии в орловском Музее УМВД
46-летняя жительница орловской глубинки пострадала при пожаре в жилом доме