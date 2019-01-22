СЕГОДНЯ 13:25 2019-01-22T13:25:08+03:00

Ярмарочные домики, световые инсталляции и другие украшения будут дожидаться следующего сезона в «Юбилейном»

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Новогоднее убранство Орла сохранят до следующего года. Ярмарочные домики, инсталляции, искусственные елки переданы на ответственное хранение в кино-концертный зал «Юбилейный».

Речь об этом велась на сегодняшней, 22 января, рабочей планерке в городской мэрии. О хранении новогодней атрибутики рассказала и.о. начальника УКХ Светлана Балашова. Внимание также уделили неисправным световым консолям, которые расположены на Тургеневском и Герценском мостах.

- До конца недели все конструкции будут отремонтированы, - отметила Балашова.