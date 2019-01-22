«Зимхана 2019»: в Орле состоялось необычное автошоу
В воскресенье, 20 января, в Орле состоялось необычное событие. Автошоу и состязание «Зимхана 2019» развернулось на площадке аэропорта «Южный».
Зрителям было на что посмотреть. На специально подготовленной трассе умелые водители на легковушках – в основном отечественной «классике» - входили в резкие повороты на скорости.
А что под капотом?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Воскресный заезд – это первый этап состязания.
Заезды были как одиночными, так и командными. Отметим, что участие в событии приняли не только орловские автолюбители и автопрофессионалы, но и гости из соседних регионов – Брянска, Курска.
Зрителям было на что посмотретьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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