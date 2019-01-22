Орловцев приглашают на творческий вечер Филиппа Вейса
Орловцев приглашают на творческий вечер Филиппа Вейса. Встреча с музыкантом и показ его фильма «Ничего лишнего» пройдут на сцене театра «Свободное пространство» в Орле 18 февраля.
- Провести этот концерт-встречу именно здесь - большая ответственность и огромное удовольствие. В зале с прекрасной акустикой и волшебным светом, я спою свои известные и совсем новые песни, - поделился певец.
После небольшого концерта зрителям покажут игровой короткометражный фильм «Ничего личного». Друзья Филлипа, вместе с которыми музыкант создавал это кино, выйдут на сцену, чтобы ответить на все вопросы.
Начало творческого вечера запланировано на 19 часов.
Адрес: площадь Карла Маркса, 2.