2019-01-22T12:05:05+03:00
Звезды

Орловцев приглашают на творческий вечер Филиппа Вейса

Встреча с музыкантом и показ фильма «Ничего лишнего» пройдут на сцене театра «Свободное пространство»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцев приглашают на творческий вечер Филиппа Вейса. Встреча с музыкантом и показ его фильма «Ничего лишнего» пройдут на сцене театра «Свободное пространство» в Орле 18 февраля.

- Провести этот концерт-встречу именно здесь - большая ответственность и огромное удовольствие. В зале с прекрасной акустикой и волшебным светом, я спою свои известные и совсем новые песни, - поделился певец.

После небольшого концерта зрителям покажут игровой короткометражный фильм «Ничего личного». Друзья Филлипа, вместе с которыми музыкант создавал это кино, выйдут на сцену, чтобы ответить на все вопросы.

Начало творческого вечера запланировано на 19 часов.

Адрес: площадь Карла Маркса, 2.

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